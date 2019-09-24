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УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций

24 сентября 23:25 131 Читати українською
УЕФА официально объявил о запуске нового турнира – Лиги конференций
Александр Чеферин / Фото УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций решил добавить третий турнир к Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Уже с 2021 года болельщики европейского футбола смогут наслаждаться новым клубным турниром – Лигой конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Соревнования основаны для расширения количества команд в еврокубках. Лига конференций станет третьим по значимости клубным турниром в Европе.

Формат будет похож на Лигу чемпионов – 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в 1/8 финала, а команды, занявшие второе место, будут соревноваться с третьими командами группового этапа Лиги Европы.

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