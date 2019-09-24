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Лига Европы: система VAR будет работать на матчах плей-офф сезона 2019/20

22:53 3 Читати українською
Лига Европы: система VAR будет работать на матчах плей-офф сезона 2019/20
Система VAR / Фото FIFA

УЕФА принял решение о внедрении VAR уже с нынешнего сезона ЛЕ.

"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20", – заявил президент УЕФА Александр Чеферин на заседании организации в Любляне.

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Напомним, на этом турнире Украину представляют Динамо и Александрия. Также, к ним может присоединиться Шахтер, если займет третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Напомним, финал ЛЕ сезона 2019/20 состоится в польском Гданске 27 мая.

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Лига Европы УЕФА Видеоассистент арбитра (VAR) Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия
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