Лига Европы: система VAR будет работать на матчах плей-офф сезона 2019/20

УЕФА принял решение о внедрении VAR уже с нынешнего сезона ЛЕ.

"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20", – заявил президент УЕФА Александр Чеферин на заседании организации в Любляне.

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Напомним, на этом турнире Украину представляют Динамо и Александрия. Также, к ним может присоединиться Шахтер, если займет третье место в своей группе Лиги чемпионов.

Напомним, финал ЛЕ сезона 2019/20 состоится в польском Гданске 27 мая.

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