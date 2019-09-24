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Мораес не тренируется в общей группе Шахтера перед матчем с Ворсклой

16:40 53 Читати українською
Мораес не тренируется в общей группе Шахтера перед матчем с Ворсклой
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес может пропустить поединок 9-го тура УПЛ против Ворсклы.

 

Лучший бомбардир УПЛ готовится к матчу против полтавчан по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт Шахтера.

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К слову, кроме Мораеса, по индивидуальной программе занимаются также защитник Давид Хочолава и полузащитник Андрей Тотовицкий.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 10 поединков во всех турнирах за "горняков", отметившись 7 мячами. Также Мораес получил вызов в расположение сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией.

Поединок против Ворсклы команда Луиша Каштру проведет в пятницу, 27 сентября. Сейчас дончане возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея в активе максимум очков – 24.

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