Украина – Исландия

Виктор Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины. Мощное усиление для Сергея Реброва перед "матчем смерти" с Исландией за выход на Евро-2024. Игроки сборной тренируют пенальти, просчитывая все сценарии.

Украина – Исландия: матч года за выход на чемпионат Европы-2024 будет обслуживать фартовый для "сине-желтых" арбитр.

Сборная Исландии запугивает Украину разгромом Израиля – скандинавы имеют спецплан на решающую битву за Евро-2024.

Украина

Форвард Шахтера может стать соперником Месси и Кривцова в МЛС – "горняки" уже получили предложение из-за океана.

Нива Т планирует сменить прописку – легендарный клуб может пополнить коллекцию команд во Львове.

Результаты Первой лиги: Металлист несмотря на три тревоги разошелся миром с Кремнем, Буковина одолела Диназ, Агробизнес расписал ничью с Викторией.

Избежал бандитской жизни и поет не хуже Шакиры – как Кривцов дошел до игры в одной команде с Месси.

Удивительный промах по пустым воротам в матче чемпионата Украины – не выдержал даже комментатор.

Шахтер заинтересовался капитаном юношеской сборной Украины – его просматривали скауты Манчестер Юнайтед.

Другие главные события

Копа Америка-2024:определились все участники турнира – Месси начинает с элитной дуэли.

Италия обыграла Эквадор в товарищеском матче – голы лидеров Ромы и Интера принесли чемпионам Европы победу.

Карло Анчелотти говорил с руководством Реала относительно будущего Лунина в клубе: "Он имеет большой потенциал".