Сборные Италии и Эквадора сыграли 24 марта в товарищеском поединке. Счет и обзор матча Италия – Эквадор читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 24 марта 2024 года

Италия – Эквадор – 2:0

Голы: Пеллегрини, 3, Барелла, 90+4

Команда Лучано Спаллетти готовится к Евро-2024, а сборная Эквадора – к Копа Америка. Товарищеский матч Италия – Эквадор сыграли 24 марта в США на стадионе Ред Булл Арена в городе Харрисон (пригород Нью-Йорка).

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Действующие чемпионы Европы быстро открыли счет. Уже на третьей минуте Лоренцо Пеллегрини вывел Италию вперед. Димарко со штрафного пробил в стенку, а капитан Ромы, набравший великолепную форму, оказался первым на подборе и в касание вколотил в ближний угол.

Подопечные Лучано Спаллетти больше контролировали мяч, но забить смогли лишь на последних секундах. Отличился Николо Барелла, который реализовал выход один на один. 2:0 – победа Италии.

Напомним, на Евро-2024 "Скуадра Адзурра" попала в группу B. Ее соперниками станут Испания, Хорватия и Албания.