Невероятный промах произошел в поединке Второй лиги между Скалой и Нивой Винница – антигероем эпизода стал нападающий Валентин Напуда.

Матч между Скалой и Нивой Винница завершился со счетом 0:0, а во время игры произошел эпичный промах.

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На 11-й минуте Скала разогнала быструю атаку, которую завершал Валентин Напуда на дальней штанге. 19-летний форвард должен был просто забить в пустые ворота с нескольких метров, но умудрился пробить вдоль линии прямо в руки вратарю. Шокирован был даже комментатор матча, не сдержавший удивления от промаха.

Отметим, что обе команды вблизи лидерской группы в турнирной таблице – Скала на 5-м месте, а Нива Винница шестая (26 и 24 очка).

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