Совместный чемпионат Южной и Северной Америки летом 2024-го соберет лучшие команды на полях США.

Последними двумя участниками Кубка Америки стали Канада и Коста-Рика, которые в ночь на воскресенье выиграли свои матчи плей-офф. Канадцы разобрались с Тринидадом и Тобаго (2:0), а Кейлор Навас и компания переиграли Гондурас (3:1).

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Таким образом, определился полный состав участников уникального Копа Америка-2024. 16 команд разделены на 4 группы. На турнир автоматически вышли 10 представителей КОНМЕБОЛ, а 6 лучших сборных КОНКАКАФ (среди которых хозяин США) прошли квалификацию.

Копа Америка-2024: участники турнира



Группа А

Аргентина

Перу

Чили

Канада



Группа В

Мексика

Эквадор

Венесуэла

Ямайка



Группа С

США

Уругвай

Панама

Боливия



Группа D

Бразилия

Колумбия

Парагвай

Коста-Рика

Канада не просто вышла на турнир, а сыграет в матче-открытии с Аргентиной. Лео Месси будет противостоять Альфонсо Дэвису.

Напомним, что Копа Америка-2024 пройдет параллельно с Евро-2024 – с 20 июня по 14 июля на четырнадцати стадионах США. Финал состоится в Майами.