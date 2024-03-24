Копа Америка-2024: определились все участники турнира – Месси начинает с элитной дуэли
Совместный чемпионат Южной и Северной Америки летом 2024-го соберет лучшие команды на полях США.
Последними двумя участниками Кубка Америки стали Канада и Коста-Рика, которые в ночь на воскресенье выиграли свои матчи плей-офф. Канадцы разобрались с Тринидадом и Тобаго (2:0), а Кейлор Навас и компания переиграли Гондурас (3:1).
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Таким образом, определился полный состав участников уникального Копа Америка-2024. 16 команд разделены на 4 группы. На турнир автоматически вышли 10 представителей КОНМЕБОЛ, а 6 лучших сборных КОНКАКАФ (среди которых хозяин США) прошли квалификацию.
Копа Америка-2024: участники турнира
Группа А
Аргентина
Перу
Чили
Канада
Группа В
Мексика
Эквадор
Венесуэла
Ямайка
Группа С
США
Уругвай
Панама
Боливия
Группа D
Бразилия
Колумбия
Парагвай
Коста-Рика
Канада не просто вышла на турнир, а сыграет в матче-открытии с Аргентиной. Лео Месси будет противостоять Альфонсо Дэвису.
Напомним, что Копа Америка-2024 пройдет параллельно с Евро-2024 – с 20 июня по 14 июля на четырнадцати стадионах США. Финал состоится в Майами.