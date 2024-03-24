– Есть информация, что Нива может переехать из Тернополя, назваться Нива (Львов). Как думаете, возможно ли это?

– Я думаю, что президент (речь об инвесторе клуба Романе Михайливе, – прим.), который пришел туда, имеет большие амбиции.

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Поэтому, считаю, что это вполне возможно. Знаю, что туда начали вливать деньги, собрали команду. Думаю, что у них все получится, – сказал Климовский в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Михайлив работал на руководящей должности в структуре Львова и был президентом детско-юношеской школы. После исчезновения команды он стал владельцем Нивы.

Тернополяне после первой части сезона не смогли попасть в когорту претендентов на выход в УПЛ и будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге в Группе выживания.

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