Венесуэльский форвард Кевин Келси может покинуть Шахтер, сообщает журналист Дэниел Нора на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, интерес к легионеру проявляют сразу несколько клубов из МЛС. Более того, Цинциннати уже направил Шахтеру официальное предложение по трансферу Келси. Журналист отмечает, что пока непонятно согласится ли на трансфер Шахтер, поскольку Кевин необходим им для глубины состава.

Напомним, Келси перешел в стан "горняков" 31 января 2023 года из уругвайского Бостон Ривер за 1 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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