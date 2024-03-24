"В матче с Украиной нужно сосредоточиться на том, в чем мы сильны. Мы реально видим потенциал в нашей атакующей игре с теми футболистами, которые у нас есть. Есть и физическая сила, и технический аспект на уровне. Поэтому игроки хорошо взаимодействуют. Мы думаем, что можем играть еще лучше в атаке.

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Мы забили Израилю четыре гола и могли забить еще, но я не говорю, что мы забьем четыре Украине. Нужно просто надежнее сыграть в обороне, чтобы поехать на Евро", – сказал Гудйонссон в комментарии Fotbolti.net.

Напомним, в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 исландцы разбили израильтян со счетом 4:1. Решающий поединок с Украиной за путевку на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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