Накануне сборная Украины продолжила подготовку к финальному матчу плей-офф за выход на чемпионат Европы против Исландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Тренерский штаб проводил работу в двух группах – стартовый состав поединка против Боснии имел восстановительное занятие. После пробежки тренер по физподготовке Виталий Кулиба предложил футболистам комплекс упражнений для реабилитации мышц.

В то же время остальные игроки после разминки, отработки пассинга и владения мячом перешли к игровым сериям. Тренерский штаб постоянно менял задачи для исполнителей, насытив работу быстрыми перемещениями и завершающими ударами. Команда активно отрабатывала действия в атаке.

Впервые на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Полузащитник провел с партнерами все занятие.

Напомним, решающая битва с Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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