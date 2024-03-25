Главный тренер Реала Карло Анчелотти теперь выступает за то, чтобы вратарь Андрей Лунин продолжал выступления за Королевский клуб.

Пока Лунин находится в расположении сборной Украины и помогает завоевать путевку на Евро-2024, в Реале решают судьбу голкипера, сообщает Realmadridexclusivo.

Лунин получил предложение от Манчестер Юнайтед – украинца сватают на место 50-миллионной "гранаты"

Руководство клуба убеждено, что Андрей – именно тот вратарь, который нужен клубу в будущем, а потому необходимо продлить с ним контракт. Анчелотти в разговоре с боссами сказал: "Он имеет огромный потенциал". Именно поэтому руководство начало работать над новым предложением продления соглашения с Луниным.

Напомним, контракт Андрея Лунина с Реалом действует до лета 2025 года. Вратарь сборной Украины сыграл за мадридцев 40 матчей (из них 23 – в сезоне 2023/24). В последнее время интерес к 25-летнему Лунину проявляют ряд именитых клубов Европы – в частности, Манчестер Юнайтед, Бавария и Арсенал.

Лунин в Реале: какой матч привел украинца в Мадрид, поддержка от суперзвезд и злость на Анчелотти