Шахтер заинтересован в подписании Дигтяря и даже пытался несколько раз договориться о трансфере капитана сборной Украины U-17, сообщает Sport.ua.

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Впрочем, это не удалось сделать даже несмотря на улучшение предложения. Интересы Дегтяря представляет компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Люндовский. Отмечается, что у агентства серьезно испортились отношения с Шахтером после трансфера Мудрика в Челси и перехода Георгия Судакова в компанию Prostar.

Ранее сообщалось, что Дигтяря предлагали Манчестер Юнайтед, но скауты "красных дьяволов" не были впечатлены украинцем.

Напомним, Дигтярь – воспитанник Металлиста. Кирилл является рекордсменом УПЛ – он самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины (дебют состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24-го тура сезона 2022/23 против СК Днепр-1).

Сейчас защитник выступает за харьковчан в Первой лиге: в текущем сезоне он в 13 матчах отдал 3 ассиста. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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