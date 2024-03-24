УЕФА объявил состав судейской бригады на дуэль между украинской и исландской командами.

На финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 между Украиной и Исландией будет работать французская команда арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери выступит Клеман Тюрпен. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Эрван Фенжан. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Франсуа Летексье. За VAR будет отвечать Жером Брисар, а его ассистентом станет Вилли Делажо.

К слову, 41-летний Тюрпен в своей карьере трижды пересекался со сборной Украины и все разы фиксировал ничьи: в 2012-м и 2016-м годах в квалификации на чемпионат мира против Молдовы (0:0) и Исландии (1:1) соответственно и в отборе на Евро-2020 против Португалии (0:0).

Напомним, битва между Украиной и Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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