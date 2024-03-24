В воскресенье во втором по силе дивизионе состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, второй этап, 1-й тур 1-й тур

Чемпионская группа

Агробизнес – Виктория – 0:0

Группа выбывания

Диназ – Буковина – 0:2

Голы: Палагнюк, 60, Будняк, 88

Кремень – Металлист – 0:0

Удаление: Панчишин, 90+4 (Кремень, вторая желтая карточка)

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В воскресенье 1-й тур второго этапа Первой лиги завершали три матча. В Чемпионской группе Агробизнес разошелся миром с Викторией. Команды экс-тренеров УПЛ – Александра Чижевского и Анатолия Бессмертного – не сумели пробить оборону друг друга и остались соседями в турнирной таблице. Команда из Волочиска с 30-ю баллами седьмая, представитель Сум с 31-м пунктом шестой.

В Группе выбывания Диназ принимал Буковину. Перед подопечными Александра Головко стояла сверхсложная задача – зацепиться за очки с коллективом, который получил серьезное финансирование и мечтает об УПЛ. Худшая команда первенства продержалась полтора тайма, но все-таки пропустила – Палагнюк среагировал на прострел с правого фланга и буквально занес мяч в сетку.

За 2 минуты до завершения матча Будняк, вышедший на замену, поставил точку в игре: получив передачу за спины защитников, Иван сумел обойти трех защитников и пробить мимо голкипера с острого угла. Победа принесла Буковине 24 очка и подняла на вторую строчку турнирной таблицы, Диназ с 13-ю пунктами остался последним.

В еще одном матче Кремень расписал безголевую ничью с Металлистом в матче, который длился 4 часа и 15 минут. Командам удалось сыграть лишь половину тайма, как зазвучала воздушная тревога и арбитр повел всех в укрытие. На 50-й минуте история повторилась и в матче снова возникла вынужденная пауза. После возобновления игры команды сыграли лишь 18 минут и снова отправились в убежище. В третьей серии активнее был Металлист, но все завершилось без голов. Удаление Панчишина в добавленное время погоды в матче не сделало. Харьковчане набрали 15 пунктов и поднялись на шестую строчку своей группы, Кремень с таким же количеством очков опустился на седьмую ступень.

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