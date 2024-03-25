Україна – Ісландія

Віктор Циганков повернувся до загальної групи збірної України. Потужне підсилення для Сергія Реброва перед "матчем смерті" з Ісландією за вихід на Євро-2024. Гравці збірної тренують пенальті, прораховуючи всі сценарії.

Україна – Ісландія: матч року за вихід на чемпіонат Європи-2024 обслуговуватиме фартовий для "синьо-жовтих" арбітр.

Збірна Ісландії залякує Україну розгромом Ізраїлю – скандинави мають спецплан на вирішальну битву за Євро-2024.

Україна

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