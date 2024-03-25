Головні новини футболу 24 березня: Циганков повернувся до занять у збірній України, визначилися учасники Копа Амеріка
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за неділю, 24 березня.
Україна – Ісландія
Віктор Циганков повернувся до загальної групи збірної України. Потужне підсилення для Сергія Реброва перед "матчем смерті" з Ісландією за вихід на Євро-2024. Гравці збірної тренують пенальті, прораховуючи всі сценарії.
Україна – Ісландія: матч року за вихід на чемпіонат Європи-2024 обслуговуватиме фартовий для "синьо-жовтих" арбітр.
Збірна Ісландії залякує Україну розгромом Ізраїлю – скандинави мають спецплан на вирішальну битву за Євро-2024.
Україна
Форвард Шахтаря може стати суперником Мессі і Кривцова в МЛС – "гірники" вже отримали пропозицію з-за океану.
Нива Т планує змінити прописку – легендарний клуб може поповнити колекцію команд у Львові.
Результати Першої ліги: Металіст попри три тривоги розійшовся миром з Кременем, Буковина здолала Діназ, Агробізнес розписав нічию з Вікторією.
Уникнув бандитського життя і співає не гірше за Шакіру – як Кривцов дійшов до гри в одній команді з Мессі.
Дивовижний промах по порожніх воротах у матчі чемпіонату України – не витримав навіть коментатор.
Шахтар зацікавився капітаном юнацької збірної України – його переглядали скаути Манчестер Юнайтед.
Інші головні події
Копа Амеріка-2024: визначилися всі учасники турніру – Мессі починає з елітної дуелі.
Італія обіграла Еквадор у товариському матчі – голи лідерів Роми та Інтера принесли чемпіонам Європи перемогу.
Карло Анчелотті говорив з керівництвом Реала щодо майбутнього Луніна в клубі: "Він має великий потенціал".