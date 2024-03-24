Избежал бандитской жизни и поет не хуже Шакиры – как Кривцов дошел до игры в одной команде с Месси
18:03 - Читати українською
Сергей Кривцов прошел тяжелый путь, чтобы оказаться рядом с лучшими футболистами современности.
Пока сверстники погрязли в мире криминального Запорожья, Кривцов выбрал путь профессионального футболиста. Металлург, более 12 лет в Шахтере, сборная Украины, а сейчас Интер Майами с Месси и другими легендами Барсы.
Трубин прошел путь от "толстяка" до самого дорогого голкипера мира – как идеально сбежать из "золотой клетки" Шахтера
Если на поле Сергей максимально серьезный и жесткий, то за пределами – душа компании. В новом выпуске проекта "Украинский ген" YouTube-канал Футбол 24 рассказывает о 33-летнем защитнике.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter