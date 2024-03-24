Сергей Кривцов прошел тяжелый путь, чтобы оказаться рядом с лучшими футболистами современности.

Пока сверстники погрязли в мире криминального Запорожья, Кривцов выбрал путь профессионального футболиста. Металлург, более 12 лет в Шахтере, сборная Украины, а сейчас Интер Майами с Месси и другими легендами Барсы.

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Если на поле Сергей максимально серьезный и жесткий, то за пределами – душа компании. В новом выпуске проекта "Украинский ген" YouTube-канал Футбол 24 рассказывает о 33-летнем защитнике.