Подопечные Сергея Реброва продолжают готовиться к важнейшей игре с Исландией за выход на Евро-2024.

Сборная Украины провела очередную тренировку в два этапа. Перед обедом – теоретическое занятие, а вечером – тренировка на поле, сообщает официальный сайт УАФ.

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Команда занималась в одной группе, а в занятии приняли участие все игроки, в том числе и Виктор Цыганков, который пропустил игру против Боснии и Герцеговины из-за повреждения. После разминки и отработки передач футболисты взялись оттачивать схемы перед решающим матчем.

Кроме этого, сборники отрабатывали пасинг с завершающими ударами и пробитие пенальти, ведь судьба путевки на Евро-2024 может решиться и в послематчевой серии.

Уже завтра делегация сборной Украины отправится во Вроцлав, где и состоится поединок против Исландии (26 марта, начало в 21:45). Поселится команда в городке Тшебница, как перед сентябрьским матчем против Англии.

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