Главные новости футбола 22 октября: Шахтер понес потери перед матчем с Манчестер Сити, Ярмоленко пропустит 6 месяцев

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 октября.

Шахтер – Манчестер Сити

Шахтер перед матчем Лиги чемпионов с Манчестер Сити понес серьезную потерю – Марлос пропустит поединок из-за повреждения, также рискует не сыграть Исмаили. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил Паулу Фонсека. Еще ранее стало известно о том, что не сыграет и Тайсон.

Перед тем с журналистами пообщался и Хосеп Гвардиола, компанию которому составил украинец Александр Зинченко. Интересно, что украинец имеет неплохие шансы выйти на поле на непривычной позиции.

Обе команды провели тренировку на поле ОСК Металлист. К слову, на поединке ожидается аншлаг, поскольку проданы почти все билеты.

"Футбол 24" накануне матча вспомнил все противостояния Шахтера с английскими клубами.

Украина

Форвард Мариуполя Андрей Борячук стал лучшим игроком 12 тура УПЛ, а наставник Александрии Владимир Шаран был признан лучшим тренером тура.

"Футбол 24" подытожил 12 тур УПЛ, а также узнал мнение эксперта об уикэнде, который завершился.

Лидер Динамо Виктор Цыганков заинтересовал Тоттенхэм, который может попытаться подписать украинца уже зимой.

Другие топ-события

Вест Хэм подтвердил, что Андрей Ярмоленко пропустит 6 месяцев из-за травмы, полученной в матче 9 тура АПЛ против Тоттенхэма. Украинец уже был успешно прооперирован и вскоре начнет реабилитацию.

Ювентус снова может стать фигурантом скандала – клуб обвинили в связях с мафией. А вот в Реале кризис не только на футбольном поле, но и в коллективе – не выдерживает уже даже капитан Серхио Рамос. Другой лидер команды Марсело настроен покинуть команду уже зимой.

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо возглавил московский Спартак. Испанец будет исполнять обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.