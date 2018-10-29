Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился своими ожиданиями от матча 3 тура группового раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

– Кем замените травмированных Марлоса и Тайсона? Это будет переход на другую схему, или останется 4-2-3-1?

– Мы не будем менять схему. Мы потеряли два важнейших элемента нашей команды. Также под вопросом участие в матче Исмаили. Постараемся справиться усилиями тех игроков, которые у нас есть.

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Тайсон травмировался против Зари и выбыл на 6 недель. Марлос получил повреждение в предыдущей игре. Он точно не сыграет с Манчестер Сити, а также может пропустить и следующие матчи.

Манчестер Сити почти не изменился. По сравнению с прошлым годом они только усилились. Если же говорить о нас, то Шахтер с момента нашей предыдущей встречи стал совсем другой командой. У нас есть много молодых и неопытных футболистов, для которых матч такого уровня будет в новинку и очень ответственным.

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Мы стараемся не изменять стилю. Хотим играть в свой футбол против любого соперника, даже против Манчестер Сити. Другое дело, что завтра действительно будет очень трудно. Возможно, в некоторых моментах мы будем больше защищаться, чем атаковать, но в целом постараемся использовать все шансы для атак и все же показать нашу игру.

Мы должны быть внимательны во всем и ко всем футболистам Манчестер Сити. Мы знаем, насколько это сильная команда. Там каждый игрок может разбалансировать игру, каждый может создать нам проблемы", – рассказал Фонсека.

Напомним, матч Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити начнется завтра в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.