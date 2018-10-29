Марсело хочет покинуть Реал зимой и может воссоединиться с Роналду

Защитник мадридского Реала Марсело сообщил руководству клуба о своем решении уйти в ближайшее трансферное окно.

Следующим клубом 30-летнего бразильца станет Ювентус, в котором играет еще одна бывшая звезда "сливочных" – Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tuttosport.

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Марсело намерен переехать в Турин в январе. Ранее слухи уже связывали левого защитника со "Старой синьорой". Опытный защитник мог перебраться в Италию еще прошлым летом, когда Юве оформил трансфер Роналду.

По информации издания, боссы туринцев уже составили план, по которому удастся оформить трансфер Марсело. Для начала они продадут Алекса Сандро в один из клубов АПЛ, а затем за 50-60 млн евро приобретут одного из лидеров раздевалки Реала.

Интересно, что в начале сентября в интервью клубному телеканалу Марсело исключил возможность своего ухода с Бернабеу, заявив, что вполне счастлив в испанской столице и останется "галактикос" до конца.