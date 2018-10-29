Рамос отличился позорным поступком на тренировке – напряжение в Реале растет

Защитник Реала Серхио Рамос сорвался на тренировке мадридского гранда перед матчем против чешской Виктории в Лиге чемпионов.

Под горячую руку Рамоса, возмущенного серией неудачных результатов "бланкос", попал молодой кантерано Серхио Регульйон. Пытаясь перехватить мяч, 21-летний защитник легко задел рукой лицо капитана Реала. Рамос дважды влупил мячом по своему партнеру, который никоим образом не ответил, опустив голову. Успокоить легенду королевского клуба удалось лишь Луке Модричу.

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Интересно, что после тренировки Лопетеги, общаясь с прессой, заявил, что в раздевалке команды царит хорошая атмосфера. По словам баска, серия неудач сплотила команду и каждый готов биться за своего партнера.

К слову, Реал не побеждает в Примере уже 4 матча подряд, опустившись на 7 место. Лопетеги может был там уволен в ближайшие дни.

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