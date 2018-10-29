Гвардиола намекнул, что Зинченко может сыграть против Шахтера на непривычной позиции

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что Александр Зинченко может заменить травмированного Кайла Уокера в матче группового этапа Лиги чемпионов с Шахтером.

"Надеюсь, Уокер сможет сыграть против Шахтера. Он вернулся из расположения сборной Англии с болями в мышцах паха. Думаю, он получил повреждение во время перерыва на матчи сборных. Кайл жаловался на самочувствие, когда вернулся из сборной.

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У нас не так много вариантов, кто может сыграть справа в защите. Если Стоунз не сможет, то, возможно, это будет Зинченко, но он левша", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

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