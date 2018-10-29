Спартак уволил Карреру – экс-тренер Динамо Рианчо стал и. о. главного тренера

Совет директоров московского Спартака уволил главного тренера "красно-белых" Массимо Карреру. Исполнять обязанности наставника москвичей будет Рауль Рианчо.

Каррера покидает свой пост, сообщает официальный сайт Спартака.

Причиной увольнения итальянского специалиста стали неудовлетворительные результаты прошлого сезона, а также нестабильные выступления "красно-белых" в нынешнем первенстве. Накануне Спартак проиграл тульскому Арсеналу в 11-м туре РФПЛ, ведя в счете по ходу матча.

Массимо Каррера привел Спартак к чемпионству в сезоне 2016/17, которое стало первым для москвичей с 2001 года. Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Рауль Рианчо. Испанский специалист известен по работе в киевском Динамо, где ассистировал Сергею Реброву, и в сборной Украины. Там он был помощником Андрея Шевченко.

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