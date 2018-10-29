Шахтер и Динамо сохраняют интригу, Заря в яме, а Карпаты снова провалили первый тайм – итоги 12 тура УПЛ

"Футбол 24" представляет итоги 12 тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер показал чемпионский характер, но все равно будет говорить о судьях

Донецкий Шахтер не без труда сумел вырвать три очка в матче против Десны. Дончане полностью контролировали ход игры – подопечные Рябоконя за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот "горняков". Впрочем, небольшая ротация Фонсеки перед матчем с Манчестер Сити таки сказалась, игрокам донецкой команды не хватало креативности в атаке.

Против "горняков" были и действия арбитра матча Сергея Бойко. Сначала он отменил удаление хавбека Десны Луки Коберидзе, а затем показал прямую красную карточку для Кайоде.

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Интересно, что даже в меньшинстве Шахтер продолжал полностью владеть инициативой, но победного гола пришлось ждать до последних минут матча. На 88-й минуте Майкон филигранно исполнил штрафной удар – Паст не имел никаких шансов.

Минус противостояния – тренерский штаб Шахтера снова будет слишком много внимания уделять судейству. Понравилось, что "горняки" проявили чемпионский характер, а Десна показала неуступчивость и готовность отбирать очки у лидера чемпионата.

Динамо в третий раз побеждает с минимальным счетом – признак мастерства или тревожный звоночек?

В центральном матче 12 тура между Ворсклой и Динамо моментов было немного. Киевляне со стартовых минут взяли мяч под свой контроль, пытаясь создать опасность через позиционные атаки. Очень понравился Супряга – молодой форвард классно открывался, удачно взаимодействовал с партнерами и совершил несколько быстрых сольных проходов, один из которых закончился ассистом на Цыганкова – капитан Динамо на 40-й минуте расстрелял Шуста с близкого расстояния.

Имея минимальное преимущество в счете, подопечные Хацкевича отошли на свою половину, отдав инициативу плтавчанам. Впрочем, подопечные Сачко не очень креативили в атаке, а киевляне в защите не "чудили". В итоге – 5-матчевая победная Динамо в чемпионате и третья подряд со счетом 1:0.

Ворскла – Динамо: темнокожие болельщики безумно поддержали полтавчан – видео дня

Минимальные победы киевлян вызывают некоторое беспокойство. Матчи против Астаны и Яблонца показали, что Динамо не умеет долго терпеть целенаправленный натиск. Да, в УПЛ только одна-две команды могут удачно использовать свои моменты, но очевидно, что уровень чемпионата растет, лидеров никто не боится и все готовы побороться не только за ничью, но и за победу. Если Шахтер полностью владеет мячом и просто не дает сопернику возможности нанести удар, то надежда "бело-синих" на удачные оборонительные действия может в один прекрасный день лишить УПЛ чемпионской интриги.

Заря провалила защиту, но сохранила статус "мужиков"

До матча с Мариуполем подопечные Вернидуба подходили более чем мотивированными – Заря не побеждала уже в 4 матчах подряд, а с началом второго круга пора отвоевывать свое место в первой шестерке. Мариуполь тоже не собирался играть на ничью – азовцам понравилось выступать в еврокубках и они готовы бороться за них и в текущем чемпионате.

Большое влияние на судьбу матча сделал дубль Борячука. Похоже, парня сильно затрагивают слова о том, что в УПЛ "нет топ-форварда, которого можно вызвать в сборную". Андрей оформил дубль в первом тайме, причем если в первом моменте только подставил ногу, то во втором эпизоде ​​разобрался с защитой соперника очень зрело.

Мариуполь – Заря – 3:2 – видео голов и обзор матча

Не помогло Заре пенальти и удаления Федорчука – Кочергин с 11-метровой отметки запустил мяч в небо, а "чайки" даже в меньшинстве сумели забить гол. Удаление Караваева стало еще одним ударом для Вернидуба.

Впрочем, луганчане хотя сохранили за собой статус "мужиков" – Громов и Кочергин выдали просто бешеную концовку, а гол первого может стать лучшим в текущем сезоне УПЛ.

Мариуполь показал классную игру и заслуживает на первую шестерку. Заря имеет хорошие шансы туда попасть, но Вернидубу срочно надо латать защиту.

Карпаты снова проиграли первый тайм – подопечные Шарана "выехали" на классе

Матч Александрия – Карпаты обещал быть впечатляющим. Карпаты могли продолжить 11-матчевую выездную серию, а хозяева имели шанс закрепиться на 3-м месте в таблице. Кроме того, Шаран всегда супервмотивирован победить Карпаты – бывший клуб, который уволил его лишь после месяца работы в 2012 году.

Нельзя сказать, что Александрия владела мячом и создавала множество острых выпадов, однако до перерыва вела 2:0. Фейл Мегремича и наверное единственная удачная комбинация александрийцев решили судьбу матча. Фаворитам в борьбе за "бронзу" хватило двух моментов, что свидетельствует о классе команды.

Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

После перерыва на поле были совсем другие Карпаты, а Гуцуляк вполне мог оформлять хет-трик и подарить украинским СМИ заголовок "Львы совершили фантастический камбэк".

Впрочем, это не оправдывает очередной провал в первом тайме. Неизвестно, что говорит Мораиш своим подопечным в перерыве, но ему стоит перенести эту мотивационную речь на предматчевую установку.

Грозный выводит Арсенал-Киев из ямы, Шевчук с Олимпиком замахнулся на еврокубки

Киевский Арсенал минимально уступил Львову, но уже демонстрирует совсем другую игру, чем это было при Раванелли. Грозный показал, что умеет быстро перенастроить игру команды. Опытный специалист дает надежду фанатам "канониров", что по итогам чемпионата на последнем месте окажутся не они.

Шевчук одержал первую победу во главе Олимпика в матче против Черноморца. Конечно, большую роль сыграл фейл защитника "моряков", который вывел Дегтярева на пустые ворота, но и до этого дончане имели несколько хороших возможностей. Тандем Шевчук-Ротань на тренерском мостике Олимпика не собирается довольствоваться ролью середнячка УПЛ. Тренерский потенциал Шевчука отмечают многие эксперты, и будем надеяться, что подопечные быстро поймут его требования и будут бороться за зону Лиги Европы.

Последний раз Черноморец удивил разгромом Александрии дома, после чего снова "погас". Одесситы вернулись в УПЛ благодаря форс-мажорным обстоятельствам, однако сейчас ситуация выглядит так, что "моряки" не воспользуются подарком и продолжат путь в Первую лигу. Единственная надежда Черноморца – зимний перерыв, во время которого селекционерам клуба надо провести большой объем работы.

Гай впервые с 2014 года сыграл в УПЛ – фанаты Олимпика "поздравили" экс-игрока российской Кубани