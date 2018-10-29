Ювентус обвинили в сенсационных связях с мафией – итальянский футбол может потрясти громкий скандал

Ювентус может вновь пережить времена Кальчополи. Журналисты отделения расследований итальянского телеканала RAI утверждают, что нашли доказательства сотрудничества боссов клуба с калабрийскими мафиози.

Где-то мы уже это видели. Правда сейчас Ювентус стал еще мощнее. Туринский клуб не только безраздельно царит на полях Серии А, но и покупает одного из лучших игроков планеты. Не так давно подобная гегемония завершилась громким скандалом, названным Кальчополи. Юве лишили чемпионских титулов и опустили в низший дивизион. Сейчас раскачивается новая волна обвинений. Теперь они выходят за рамки футбольной плоскости. Тесная связь с мафией Ндрангетой – одной из самых влиятельных в Италии. Это все выглядит очень плохо.

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Сегодня, 22 октября, журналисты государственной телерадиокомпании RAI должны предоставить доказательства причастности президента "Старой Синьоры" к криминальному миру. Они утверждают, что члены калабрийской мафии тесно связаны с группой ультрас туринцев. Эти радикальные тифози Ювентуса тоже якобы регулярно контактируют с Андреа Аньелли. Расследование показывает, в каких непростых условиях начиналось возрождение "бьянконери" после Кальчополи.

В августе 2011 года Ювентус начал играть на новом стадионе, который впоследствии получил коммерческое название Альянц Стэдиум. Это уникальный случай в истории итальянского футбола. Впервые на Апеннинах футбольная арена полностью принадлежит клубу. Именно в тот момент руководство клуба начало сближаться с теми ультрас, у которых не лучшая репутация. Юве стремился обеспечить себе безопасность и спокойную атмосферу на новой арене, которая была частью большого плана по увеличению прибыли. Поэтому боссы вынуждены были пойти на уступки некоторым наиболее одиозным фанатам.

Эти компромиссы во многом выходили за рамки закона. Ультрас получили такие привилегии, как бесплатные билеты или более дешевые абонементы, которые затем продавали на черном рынке. За это они обещали не создавать проблем на стадионе, чтобы во-первых, клуб не был наказан УЕФА, а во-вторых, там царила благоприятная атмосфера, которая привлекала бы огромную аудиторию. Журналисты убеждены, что Аньелли лично контактировал не только с ультрас, которые сотрудничают с Ндрангетой, но и самими членами мафии, контролирующей 80% европейского рынка наркотиков. Лидеры подозрительных фанатских группировок ходили в его кабинет, будто за святой водой – бывало, даже три раза в неделю. Цена вопроса – более миллиона евро, осевшего в грязных карманах, не пройдя ни одного налогообложения.

A #Report lunedì ore 21.15 @RaiTre, in esclusiva, le intercettazioni di dirigenti e calciatori della #Juventus sulla morte di Raffaello Bucci, collaboratore ed ex ultras, precipitato da un ponte poco dopo essere stato ascoltato dai pm sui rapporti tra ultras, 'ndrangheta e club. pic.twitter.com/BDoUlPylB3 — Report (@reportrai3) 16 жовтня 2018 р.

Здесь стоит отметить, что в прошлом суд дисквалифицировал Аньелли из-за контактов с тифози, которые занимались продажей нелегальных билетов. На президенте Ювентуса это не очень отразилось. В частности, он продолжал возглавлять Ассоциацию европейских клубов (ECA) и вел дела своей команды. Впрочем ситуация с билетами и встречи с мафиози – не самая большая проблема. RAI 3 обещает привести доказательства связи руководства с таинственной смертью экс-босса ультрас Рафаэле Буччи, которого туринцы трудоустроили в качестве консультанта по линии клуб-фанаты-полиция. Спустя 2 дня после показаний по делу спекуляций на билетах в суде, он якобы покончил с собой, упав с моста высотой 44 метра. В вероятность добровольного решения о суициде не очень верят руководители клуба, говорится в перехваченных телефонных разговорах.

Недавно болельщиков потрясло известие об отставке генерального директора Юве Джузеппе Маротта. Человек, которого называют архитектором последних успехов "Старой Синьоры" (он, в частности, бесплатно привел в команду таких звезд, как Пирло, Погба, Хедира, Эвра, Коман, Джан), внезапно покидает свой пост. Удивительно, не так ли? В своем расследовании журналисты также анализируют подозрительные телефонные звонки гендира. Два года назад туринская полиция обратилась в прокуратуру с требованием разрешить прослушивание телефона Маротты, который вроде бы владеет информацией о смерти Буччи. А еще Беппе, якобы, оказывал давление на крупные итальянские издания, чтобы те не занимались этой темой (в частности, на La Republica).

Сейчас трудно оценивать, насколько доказательства журналистов повлияют на позиции Ювентуса. В итальянской футбольной культуре подобные крупные скандалы – не новизна. Еще в 1980-х Апеннины шокировала коррупционная афера под названием Тотонеро. Тогда из-за игры футболистов на тотализаторе в низшую лигу отправили Милан и Лацио. Прошло ровно 30 лет, и после Кальчополи уже Ювентус едва не оказался в 3-м дивизионе (наказание смягчили до Серии B).

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Связи с мафией в современной Италии легко могут похоронить твою карьеру. После анонса программы руководство телекомпании заявило о запугивании авторов с целью не допустить ее выхода в эфир. Клуб, который 7 лет подряд никого и близко не подпускает к титулу чемпионов, сейчас начал большую охоту за главным титулом – триумфом в Лиге чемпионов. Ювентус становится более чем просто клубом – это уже большой глобализированный бренд. И в это же время ряды "Старой Синьоры" внезапно захотели и начали покидать все – от финансового до спортивного директора. Простое совпадение, грязная война за власть или анонс громкого скандала, который может снова остановить амбициозные планы Аньелли?

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