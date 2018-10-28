Головні новини футболу 22 жовтня: Шахтар зазнав втрат перед матчем з Манчестер Сіті, Ярмоленко пропустить 6 місяців

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 жовтня.

Шахтар – Манчестер Сіті

Шахтар перед матчем Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті зазнав серйозної втрати – Марлос пропустить поєдинок через ушкодження, також ризикує не зіграти Ісмаїлі. Про це на передматчевій прес-конференції повідомив Паулу Фонсека. Ще раніше стало відомо про те, що не зіграє і Тайсон.

Перед тим з журналістами поспілкувався і Хосеп Гвардіола, компанію якому склав українець Олександр Зінченко. Цікаво, що українець має непогані шанси вийти на поле на незвичній позиції.

Обидві команди провели тренування на полі ОСК Металіст. До слова, на поєдинку очікується аншлаг, оскільки продані майже всі квитки.

"Футбол 24" напередодні матчу пригадав всі протистояння Шахтаря з англійськими клубами.

Україна

Форвард Маріуполя Андрій Борячук став найкращим гравцем 12 туру УПЛ, а наставник Олександрії Володимир Шаран був визнаний найкращим тренером туру.

"Футбол 24" підсумував 12 тур УПЛ, а також дізнався думку експерта про вікенд, що завершився.

Лідер Динамо Віктор Циганков зацікавив Тоттенхем, який може спробувати підписати українця вже взимку.

Інші топ-події

Вест Хем підтвердив, що Андрій Ярмоленко пропустить 6 місяців через травму, отриману в матчі 9 туру АПЛ проти Тоттенхема. Українець вже був успішно прооперований та незабаром розпочне реабілітацію.

Ювентус знову може стати фігурантом скандалу – клуб звинуватили у зв'язках з мафією. А от у Реалі криза не лише на футбольному полі, а й у колективі – не витримує вже навіть капітан Серхіо Рамос. Інший лідер команди Марсело налаштований покинути команду вже взимку.

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо очолив московський Спартак. Іспанець виконуватиме обов'язки головного тренера після звільнення Массімо Каррери.