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Цыганков заинтересовал Тоттенхэм – за "украинским бриллиантом" следят и другие топ-клубы

22 октября 18:57 1632 Читати українською
Цыганков заинтересовал Тоттенхэм – за "украинским бриллиантом" следят и другие топ-клубы
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов Тоттенхэма и еще нескольких ведущих клубов Европы.

Тоттенхэм рассматривает возможность подписания 20-летнего вингера Динамо Виктора Цыганкова. Лондонский клуб может сделать Динамо предложение по трансферу уже в январе, сообщает Teamtalk.

Виктор Цыганков – "новый босс Динамо", за который уже дают под 20 миллионов и говорят в Европе

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино является поклонником игры Цыганкова и желает видеть украинца в своей команде. После летнего трансферного окна, по итогам которого Тоттенхэм стал единственным клубом АПЛ, который не приобрел ни одного игрока, лондонцы зимой готовы выйти на трансферный рынок, а "динамовец" является одним из вариантов для Тоттенхэма.

Также за "украинским бриллиантом", как назвало Цыганкова издание, следят и другие топ-клубы Европы, среди которых Бавария, Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Однако пока только Тоттенхэм готов сделать Динамо конкретное предложение по трансферу Цыганкова, который оценивается в 18 млн евро.

В сезоне 2018/19 в активе Цыганкова 6 голов за Динамо во всех турнирах. В апреле этого года вингер подписал новый контракт с Динамо, который рассчитан до лета 2023 года.

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