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Марлос не сыграет с Манчестер Сити, Исмаили – под вопросом

22 октября 19:04 852 Читати українською
Марлос не сыграет с Манчестер Сити, Исмаили – под вопросом
Марлос и Тайсон / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил невеселые новости из лагеря команды перед поединком Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Паулу Фонсека попытался объяснить, как будет выходить с кадровой проблемы.

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– Кем замените травмированных Марлоса и Тайсона? Это будет переход на другую схему, останется 4-2-3-1?

– Мы не будем менять схему. Мы потеряли два важнейших элемента нашей команды. Также под вопросом участие в матче Исмаили. Постараемся справиться усилиями тех игроков, которые у нас есть. Тайсон травмировался против Зари и выбыл на 6 недель. Марлос получил повреждение в предыдущей игре. Он точно не сыграет с Манчестер Сити, а также может пропустить и следующие матчи. Все остальные игроки готовы играть. У нас такой сложный период, что даже мой ассистент травмировался сегодня на тренировке.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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