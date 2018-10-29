Историческая победа в дебютной ЛЧ, вылет от андердога и маска Зорро – все противостояния Шахтера с английскими клубами

"Футбол 24" накануне матча Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити вспоминает все встречи "горняков" с представителями Англии.

Завтра, 22 октября, в Харькове состоится матч Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити. Поединок имеет колоссальное значение для обеих команд, которым для сохранения шансов на выход в плей-офф нужна только победа.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Грядущее противостояние с чемпионом Англии станет далеко не первым испытанием для "горняков" против представителей Туманного Альбиона. "Футбол 24" предлагает своим читателям вспомнить все поединки Шахтера против английских клубов в еврокубках.

1. Шахтер – Арсенал (ЛЧ 2000/2001, групповой турнир) – 2:3, 3:0

Дебютная Лига чемпионов для Шахтера. В матче 2 тура в Лондоне "горняки" сенсационно вели 2:0, а в рамке ворот чудеса творил молодой Юрий Вирт. Однако в итоге именитые хозяева сумели дожать наглых дебютантов и вырвали победу со счетом 3:2.

Шахтер отыгрался в матче заключительного тура. В Донецке подопечные Виктора Прокопенко разгромили англичан со счетом 3:0 благодаря голам атакующего трио Белик – Воробей – Ателькин. Эта победа позволила дончанам завоевать 3 место в группе и путевку в Кубок УЕФА.

2. Шахтер – Тоттенхэм (Кубок УЕФА 2008/09, 1/16 финала) – 2:0, 1:1

Тот самый триумфальный сезон для Шахтера под руководством Мирчи Луческу. На пути к победе в Кубке УЕФА 2008/09 "горняки" в 1/16 финала встретились с Тоттенхэмом. В Донецке Шахтер одолел соперника со счетом 2:0 благодаря голам Евгения Селезнева и Жадсона.

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Ответный матч завершился вничью 1:1, которая устроила украинский клуб для прохода в следующую стадию соревнований.

3. Шахтер – Арсенал (Лига чемпионов 2010/11, групповой турнир) – 1:5, 2:1

Третий раунд противостояния "горняков" с английскими клубами снова привел "горняков в Лондон. В матче 3 тура ЛЧ 2010/11 подопечные Луческу разгромно проиграли Арсеналу со счетом 1:5. Через несколько недель дома был взят хоть и не такой убедительный, но все же реванш – 2:1.

4. Шахтер – Фулхэм (Лига Европы 2010/11, 1/16 финала) – 1:2, 1:1

И снова жребий отправил дончан в Лондон, однако на этот раз Шахтер сыграл не против гранда, а против куда более скромного Фулхэма. Впрочем, это не помогло команде Луческу – довольно неожиданно лондонцы по сумме двух матчей одолели "горняков" и прошли в следующий раунд.

5. Шахтер – Челси (Лига чемпионов 2012/13, групповой турнир) – 2:1, 2:3

Шахтер достойно противостоял действующему победителю Лиги чемпионов. В Донецке дончане оказались сильнее (2:1), а вот в ответном матче в Лондоне Челси взял реванш со счетом 3:2.

6. Шахтер – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов 2013/14, групповой турнир) – 1:1, 0:1

Впервые в истории противостояний с английскими клубами Шахтер сыграл не с командой из Лондона – соперником подопечных Луческу стал Манчестер Юнайтед. На Донбасс Арене команды не определили сильнейшего, а в Манчестере хозяева минимально одолели Шахтер.

7. Шахтер – Манчестер Сити (Лига чемпионов 2017/18, групповой турнир) – 0:2, 2:1

Самое свежее в памяти противостояние. В прошлом году Шахтер и Манчестер Сити уже встречались в группе Лиги чемпионов. В матче 2 тура на Этихаде "горняки" уступили 0:2, а в последнем туре команду Фонсеки устраивала только победа, тогда как Ман Сити уже решил вопрос выхода из группы.

Шахтер не подвел, одолев не слишком мотивированного соперника со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Именно после того матча мы увидели Паулу Фонсеку в образе Зорро.

Резюме

Грядущий матч против Манчестер Сити станет уже 8-м раундом в истории взаимоотношений Шахтера и представителей Англии. Интересно, что до сих пор в рамках Лиги чемпионов Шахтер противостоял англичанам исключительно в групповом турнире, при этом ни разу не проиграл дома, лишь однажды сыграв вничью и одержав 3 победы.

Продолжится ли удачная для "горняков" серия – узнаем совсем скоро. Несмотря на все кадровые потери, умение Шахтера играть против топ-клубов практически не вызывает сомнений.