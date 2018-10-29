Ярмоленко пропустит 6 месяцев – официальное заявление Вест Хэма

Вест Хэм подтвердил, что украинец Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустит около полугода.

Андрей Ярмоленко, получивший травму в матче 9 тура АПЛ против Тоттенхэма, сегодня утром был успешно прооперирован. Для восстановления украинцу понадобится около 6 месяцев, информирует официальный сайт Вест Хэма.

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Напомним, 28-летний украинец повредил ахиллово сухожилие, неудачно встав на газон в конце первого тайма поединка с Тоттенхэмом. Ранее английские СМИ сообщали, что Ярмоленко выбыл минимум на несколько месяцев.

Вест Хэм на своем официальном сайте уже пожелал вингеру сборной Украины скорейшего выздоровления. Кроме того, клуб выразил уверенность, что Ярмоленко полностью восстановится в указанный срок.

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