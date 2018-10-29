Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами перед матчем 3 тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

"Футболисты, чье участие под вопросом в поединке с Шахтером? Менди, Уокер и де Брюйне приехали – значит, они готовы сыграть в завтрашнем матче.

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Хорошо ли иметь в распоряжении столько игроков, которые не играли за сборные: Фернандиньо, Давид Силва, Кевин де Брюйне, Ляпорт? Невозможно сказать однозначно. Мы никогда не подталкиваем своих футболистов на завершение международной карьеры. Мы никак не можем влиять, ведь мы клуб. Если у них есть силы, они должны играть как можно больше, получать удовольствие.

Ляпорт рано или поздно будет вызван в сборную Франции, ведь в мире труднее найти лучшего левого центрального защитника.

Я доволен началом сезона. Почти не на что жаловаться. В чемпионате даже там, где мы теряли очки, команда выглядела неплохо. В Лиге чемпионов также, за исключением первого тайма против Лиона. Мы следим за футболистами каждый день, чтобы они не теряли мотивацию, получали удовольствие от игры.

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Фернандиньо? Иметь такого игрока – большая удача для любого клуба. Он пользуется авторитетом в раздевалке. Постоянно совершенствуется, рад, что с ним работаю. Почему я говорю, что Манчестер Сити не готов выиграть Лигу чемпионов? Я родился и вырос в Барселоне. Там серьезно начал играть в футбол. Если ты хочешь выжить в Барселоне, ты должен быть победителем. Однако впоследствии я понял, что в футболе не всегда выигрываешь. Здесь ничего страшного, жизнь продолжается.

Я сейчас чувствую, что мы еще не готовы к победе в этом турнире. Даже несмотря на такой прошлый сезон. Я так чувствую. Недостаточно просто сказать, что мы выиграем Лигу чемпионов, недостаточно просто хотеть. Для этого должен быть большой опыт, должны сложиться соответствующие обстоятельства. Все должны работать над этим: клуб, владелец, президент, фаны, медиа.

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Постепенно мы становимся ближе к этому титулу. Рано или поздно это случится. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов как можно раньше", – сказал Гвардиола во время пресс-конференции.