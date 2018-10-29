Манчестер Сити провел веселую тренировку в Харькове перед матчем Лиги чемпионов против Шахтера

Игроки Манчестер Сити провели вечернюю тренировку накануне поединка против донецкого Шахтера в рамках ЛЧ.

Вечером на ОСК Металлист приехали гости из Манчестера. Игроки английского клуба провели вечернюю тренировку перед важным матчем с Шахтером.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Адаптироваться к новому стадиону подопечным Гвардиолы не нужно, поскольку только год назад они здесь играли против "горняков". Игроки находились в хорошем настроении, веселились и даже харьковский дождь их не напугал.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.