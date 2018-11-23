Главные новости футбола 22 ноября: Лунин получит шанс в Примере, Мане продлил контракт с Ливерпулем

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 ноября.

Украинцы за границей

Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 13 тура чемпионата Испании против Алавеса. Украинец ранее дебютировал в Примере, заменив травмированного Ивана Куэльяра в поединке против Райо Вальекано. Конкурент Лунина не успел восстановиться от повреждения, а потому именно голкипер сборной Украины будет защищать ворота Леганеса – тренер уже подтвердил информацию.

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус заинтересовал другие бельгийские клубы, а Максим Коваль не пропустил впервые за 4 последних матча в Саудовской Аравии.

Гол Евгения Коноплянки участвует в интересном голосовании, а Роман Зозуля пропустил тренировку Альбасете из-за травмы. К слову, испанские СМИ снова вступились за украинца.

Украина

Нападающий Карпат Марьян Швед признался, что мог оказаться в Динамо. Киевский клуб приглашал львовянина еще несколько лет назад, однако тогда Швед отдал предпочтение Севилье. В свою очередь хавбек киевлян Николай Шапаренко заинтересовал Фенербахче.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о самом сложном моменте за время своего управления клубом.

Матчи 16 тура УПЛ, которые будут сыграны на выходных, начнутся с минуты молчания в память о жертвах Голодомора. Программу тура откроют Шахтер и Львов – "горняки" имеют определенные кадровые потери.

Другие топ-события

Форвард Ливерпуля Садио Мане продлил контракт с клубом. Другой легендарный нападающий Дидье Дрогба подтвердил завершение карьеры.

Барселона поставила ультиматум Неймару, если бразилец настроен вернуться в испанский клуб. К слову, форвард из-за травмы не поможет ПСЖ в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.