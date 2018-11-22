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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Матчи 16-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания

21:31 91 Читати українською
Матчи 16-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания
Матчи 16-го тура Чемпионата УПЛ начнутся с минуты молчания

24 ноября Украина почтит память миллионов украинцев, погибших во время Голодомора.

Украинская Премьер-Лига сообщает, что матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания в годовщину Голодомора в Украине.

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К слову, 16-й тур УПЛ стартует завтра, 23 ноября. Шахтер в Харькове будет принимать Львов.

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