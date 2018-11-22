Матчи 16-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания

24 ноября Украина почтит память миллионов украинцев, погибших во время Голодомора.

Украинская Премьер-Лига сообщает, что матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания в годовщину Голодомора в Украине.

Шахтер и Львов рассудит Балакин, Александрию и Динамо – Пасхал и другие судейские назначения 16 тура УПЛ

К слову, 16-й тур УПЛ стартует завтра, 23 ноября. Шахтер в Харькове будет принимать Львов.