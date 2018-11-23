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Безус попал в сферу интересов Андерлехта и Стандарда

22 ноября 23:31 35 Читати українською
Безус попал в сферу интересов Андерлехта и Стандарда
Роман Безус / соцсети

Хавбек Сент-Трюйден Роман Безус может сменить клуб в чемпионате Бельгии.

По информации ресурса Nieuwsblad, Андерлехт и Стандард рассматривают возможность приобретения украинца. Отметим, Безус пока не продлил контракт с Сент-Трюйден.

Безус в чемпионате Бельгии отдал филигранную голевую передачу в первом матче после травмы

Действующее соглашение рассчитано до лета 2019 и стороны не спешат продолжать сотрудничество. В контракте Романа есть пункт о возможности пролонгации контракта еще на один год.

За развитием событий внимательно наблюдают Андерлехт и Стандард, которые готовы вмешаться в ситуацию и предложить украинцу солидный контракт

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Теги
Главное Роман Безус Роман Безус Андерлехт Андерлехт Стандард Стандард Бельгия Сент-Трюйден Сент-Трюйден Украинцы за рубежом
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