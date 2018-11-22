toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шапаренко заинтересовал Фенербахче

13:46 113 Читати українською
Шапаренко заинтересовал Фенербахче
Николай Шапаренко / фото: ФК Динамо

За прогрессом полузащитника Динамо и сборной Украины Николая Шапаренко пристально следят в чемпионате Турции.

Турецкий Фенербахче заинтересован в подписании полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко, сообщает Fotomac.

Евтушенко: Шапаренко после жесткого стыка стал ошибаться

По информации издания, скауты турецкого клуба уже некоторое время следят за игрой хавбека в составе киевлян.

О том, готов ли Фенербахче уже в январе обратиться в Динамо с конкретным предложением о переходе игрока, пока неизвестно.

Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – Турция

Теги
Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Фенербахче Фенербахче Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
27
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук