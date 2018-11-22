Шапаренко заинтересовал Фенербахче

За прогрессом полузащитника Динамо и сборной Украины Николая Шапаренко пристально следят в чемпионате Турции.

Турецкий Фенербахче заинтересован в подписании полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко, сообщает Fotomac.

Евтушенко: Шапаренко после жесткого стыка стал ошибаться

По информации издания, скауты турецкого клуба уже некоторое время следят за игрой хавбека в составе киевлян.

О том, готов ли Фенербахче уже в январе обратиться в Динамо с конкретным предложением о переходе игрока, пока неизвестно.

Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – Турция