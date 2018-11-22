Шапаренко заинтересовал Фенербахче

Испания — 14:13 28
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Лунин начнет матч против Алавеса с первых минут – тренер Леганеса подтвердил информацию
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"Могу выкурить полторы пачки сигарет за игру". Топ-30 ярких цитат Игоря Суркиса, президента с "динамовским сердцем"Украина — 11:30 1386
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Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожиданияЛига наций — 21 нояб 871
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Зинченко как две европейские звезды и 75 млн экономии: фанаты Манчестер Сити впечатлены игрой украинца против ТурцииАнглия — 21 нояб 1329
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Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на АлавесИспания — 21 нояб 468
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