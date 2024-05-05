"Долгожданная победа, очень важная с точки зрения турнирной таблицы. Все мы знали, что будет тяжело, тем более, что давно не выигрывали, но для ребят это был такой глоток свежего воздуха.

Оболонь – ЛНЗ – 1:0 – видео гола и обзор поединка УПЛ

Надо не расслабляться, впереди еще три тяжелых матча и надо сосредоточиться на них. Пока-что рано отдыхать.

Как бы сложилась игра, если бы на первых минутах не спас вратарь? Это футбол, всякое может произойти. Где-то минут пять было волнение в начале, но ничего, справились. Артем Кичак здорово сыграл, выручил наших защитников, которые провалились, но это футбол, командная игра, где каждый должен страховать, подсказывать, помогать, это командный дух. И где-то выдержали, переломили первый натиск соперника. Забили гол, имели еще моменты, но так, тяжелая игра. В турнирной таблице нам была нужна победа, каким образом, это уже неважно.

Есть ли вдохновение? Конечно, все победы дают вдохновение, главное, чтобы ребята звездочку не поймали, не останавливались, а двигались дальше", – сказал Иващенко в послематчевом комментарии.

Напомним, Оболонь прервала 6-матчевую безвыигрышную серию, минимально одолев ЛНЗ и, набрав 25 очков, закрепилась на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

Оболонь одержала вторую победу в весенней части, одолев ЛНЗ – "пивовары" прервали затянувшуюся серию