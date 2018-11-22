Коваль не пропустил впервые за 4 матча – Аль-Фатех украинца разгромил соперника

В матче 10 тура первенства Саудовской Аравии Максим Коваль сохранил свои ворота "сухими", а его Аль-Фатех одержал победу со счетом 4:0.

Чемпионат Саудовской Аравии, 10 тур

Аль-Фатех – Оход – 4:0

Голы: Еслати, 24, Педро, 26, Бангура, 64 (пен), Ченихи, 79 (пен)

Команда Максима Коваля сделала весомую заявку на победу еще в первом тайме, забив 2 гола. Во второй половине игры Аль-Фатех забил еще дважды и довел матч до разгрома.

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Этот матч стал первым для Максима Коваля без пропущенных голов в течение последнего месяца. Последний раз украинец не пропускал еще в матче, который состоялся 19 октября.

После 10 туров Аль-Фатех набрал 13 очков и занимает 7 место. Лидирует действующий чемпион Аль-Хиляль. В активе 25-летнего Коваля все 10 матчей, в которых он пропустил 13 голов.

Напомним, Коваль выступает за Аль-Фатех на правах аренды из Динамо, которая рассчитана на один год. Аравийский клуб имеет право выкупа голкипера.

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