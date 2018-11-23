Головні новини футболу 22 листопада: Лунін отримає шанс в Прімері, Мане продовжив контракт з Ліверпулем

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 22 листопада.

Українці за кордоном

Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч 13 туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Українець раніше дебютував у Прімері, замінивши травмованого Івана Куельяра в поєдинку проти Райо Вальєкано. Конкурент Луніна не встиг відновитись від пошкодження, а тому саме голкіпер збірної України захищатиме ворота Леганеса – тренер вже підтвердив інформацію.

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус зацікавив інші бельгійські клуби, а Максим Коваль не пропустив вперше за 4 останні матчі у Саудівській Аравії.

Гол Євгена Коноплянки бере участь у цікавому голосуванні, а Роман Зозуля пропустив тренування Альбасете через травму. До слова, іспанські ЗМІ знову заступились за українця.

Україна

Нападник Карпат Мар'ян Швед зізнався, що міг опинитись у Динамо. Київський клуб запрошував львів'янина ще кілька років тому, проте тоді Швед віддав перевагу Севільї. В свою чергу хавбек киян Микола Шапаренко зацікавив Фенербахче.

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про найважчий момент за час свого керування клубом.

Матчі 16 туру УПЛ, які будуть зіграні на вихідних, розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв Голодомору. Програму туру відкриють Шахтар та Львів – "гірники" мають певні кадрові втрати.

Інші топ-події

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане продовжив контракт з клубом. Інший легендарний нападник Дідьє Дрогба підтвердив завершення кар'єри гравця.

Барселона поставила ультиматум Неймару, якщо бразилець налаштований повернутись в іспанський клуб. До слова, форвард через травму не допоможе ПСЖ в матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.