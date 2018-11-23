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Мане официально продлил контракт с Ливерпулем

22 ноября 23:38 47 Читати українською
Мане официально продлил контракт с Ливерпулем
Садио Мане / ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садио Мане подписал новый контракт с клубом.

Детали нового соглашения пока не разглашаются, официальный сайт Ливерпуля говорит только о том, что контракт будет долгосрочным.

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Напомним, Садио Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году из Саутгемптона. За 3 сезона в составе мерсисайдцев сенегалец сыграл 87 матчей и забил 40 голов.

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Я очень счастлив, очень рад продолжить выступления в Ливерпуле. Это прекрасный день для меня, и теперь я с нетерпением жду матча, чтобы помочь команде, помочь клубу достичь наших мечтаний и, особенно, выиграть трофеи", – сказал Мане после подписания соглашения.

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