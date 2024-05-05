Динамо в рамках 27-го тура чемпионата Украины 2023/24 принимает Колос. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Колос стартует в 15:30. Встреча состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

Динамо – Колос: анонс матча УПЛ

Где смотреть Динамо – Колос? Телетрансляция доступна на канале 2+2. В YouTube посмотреть поединок можно на официальном канале Динамо и на канале FootballHub. Кроме этого, посмотреть игру в прямом эфире можно в этой новости, а наблюдать за всеми событиями вокруг поединка – на "Футбол 24". Включение перед матчем и студию после завершения игры ищите по ссылкам.

Динамо в этом матче необходима только победа – поражение или ничья практически нивелирует шансы команды Шовковского побороться за золото. Для Колоса эта встреча также будет иметь принципиальное значение – "хлеборобы" впервые будут выступать под руководством нового тренера (после увольнения Ярослава Вишняка команду возглавил тренер U-19 Александр Поздеев). Интересно, что в последних трех дуэлях Колос дважды отбирал очки у Динамо.

Стартовые составы:

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 25. Дячук, 4. Попов, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 9. Волошин, 22. Кабаев – 7. Ярмоленко

Запасные: 35. Нещерет, 51. Моргун, 8. Шепелев, 18. Андриевский, 23. Малыш, 30. Диалло, 32. Михавко, 34. Сирота, 37. Царенко, 44. Дубинчак, 77. Бенито, 99. Пономаренко

Колос: 23. Фесюн – 9. Цуриков, 5. Бондаренко, 6. Бурда, 15. Черноморец – 7. Демченко, 10. Ориховский, 70. Топалов, 69. Ильин, 8. Велетень – 22. Безбородько

Запасные: 1. Горох, 20. Мисак, 2. Кукош, 3. Гончаренко, 29. Емец, 14. Милько, 48. Криворучко, 17. Салабай, 91. Гусол, 99. Паулаускас, 11. Рангель