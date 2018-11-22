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Лунин начнет матч против Алавеса с первых минут – тренер Леганеса подтвердил информацию

14:13 29 Читати українською
Лунин начнет матч против Алавеса с первых минут – тренер Леганеса подтвердил информацию
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Украинский вратарь Андрей Лунин завтра дебютирует в стартовом составе Леганеса в матче Примеры.

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино подтвердил, что Лунин начнет матч 12 тура чемпионата Испании против Алавеса в основном составе, об этом сообщил журналист Cadena COPE Санти Дуке.

Лунин – шестой игрок сборной Украины, который играл в Ла Лиге

Напомним, что украинский голкипер дебютировал в Ла Лиге в игре с Жироной, в конце поединка заменив Куэльяра, который получил травму.

Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на Алавес

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Леганес - Алавес: Пятница 23 ноября 2018

Леганес
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мин
Алавес
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