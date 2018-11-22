"Начало 2017 года могло стать роковым для Динамо, было желание все бросить": Суркис – о самом трудном моменте для клуба

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал об одном из самых тяжелых моментов за время своего пребывания на посту главы киевского клуба.

По словам Суркиса, начало 2017 года, когда набрала обороты эпопея, связанная с национализацией Приватбанка, могло стать роковым для Динамо.

"Был ли момент, когда судьба Динамо висела на волоске? Пожалуй, да. В начале 2017 года, в разгар преследования меня и моих родных, когда во время национализации Приватбанка нас, обычных вкладчиков, ни с того ни с сего обвинили в причастности к управлению предприятием и заблокировали счета – было серьезное желание бросить все и громко воскликнуть: "Платите сами!"

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Ну а как еще? Ведь заблокировали счета, работавшие исключительно на Динамо. И тогда сначала я подумал о том, какой будет реакция футболистов и тренеров, а потом решил бороться до конца. Тихо, спокойно, не устраивая никаких демонстраций.

Выдержать пришлось немало. Одно дело, когда тебя пытаются ограбить на улице, и совсем другое - когда подобное разворачивается на государственном уровне. Многое удалось – судя по тому, что все суды в Украине мы выиграли с первой по третью инстанции, наша судебная система все-таки немного ожила и начала работать. С первого же захода нам удалось показать всю несправедливость этой атаки!

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Считаю, что мы с партнерами вкладываем в футбол прежде всего душу и сердце. Это не пустые слова. Говорить, предполагать и даже обвинять, что мы собираемся когда-нибудь вернуть все, что вложили – абсурдно. Моя дочь говорит: папа, живи 100 лет и не думай оставить мне киевское Динамо! Наши дети уже мыслят по-другому. Если вы спросите у детей Григория Михайловича, ответ услышите такой ​​же. Это даже не благотворительность. Есть бренд, и мы должны его поддерживать", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

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