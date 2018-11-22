Шахтер – Львов: "горняки" прибыли в Харьков без Кривцова, Марлоса и Бутко

Шахтер прибыл в Харьков на матч против Львова

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял на поединок против Львова 19 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Сергей Болбат, Алан Патрик, Дентиньо, Михаил Мудрик, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

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К слову, матч пропустит защитник Сергей Кривцов, который получил травму в расположении сборной Украины.

Полузащитник Марлос также не сможет помочь своей команде. Богдан Бутко восстанавливается от повреждения и до сих пор тренируется в индивидуальном порядке.