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Шахтер – Львов: "горняки" прибыли в Харьков без Кривцова, Марлоса и Бутко

20:31 52 Читати українською
Шахтер – Львов: "горняки" прибыли в Харьков без Кривцова, Марлоса и Бутко
Шахтер прибыл в Харьков на матч против Львова

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял на поединок против Львова 19 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Сергей Болбат, Алан Патрик, Дентиньо, Михаил Мудрик, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Шахтер – Львов: среди болельщиков разыграют мяч, который доставит дрон

К слову, матч пропустит защитник Сергей Кривцов, который получил травму в расположении сборной Украины.

Полузащитник Марлос также не сможет помочь своей команде. Богдан Бутко восстанавливается от повреждения и до сих пор тренируется в индивидуальном порядке.

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
до матча
19
час
:
51
мин
Львов
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Теги
Сергей Кривцов Сергей Кривцов Богдан Бутко Богдан Бутко Марлос Марлос Шахтер Шахтер Шахтер - Львов
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