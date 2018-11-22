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Барселона выдвинула свои условия Неймару по возвращению бразильца клуб

13:07 176 Читати українською
Барселона выдвинула свои условия Неймару по возвращению бразильца клуб
Неймар / Фото ПСЖ

Барселона не спешит встречать Неймара с распростертыми объятиями.

Каталонский клуб не против вернуть форварда ПСЖ Неймара, но при этом хочет сохранить хорошие отношения с парижским клубом, сообщает издание goal.

Реал отказался от трансфера Неймара, – авторитетный журналист

Чтобы избежать конфликта с чемпионом Франции, Барса требует от Неймара открытого заявления о желании бразильца покинуть ПСЖ.

Также Неймар должен рассчитывать на понижение зарплаты, если трансфер состоится. Сейчас бразилец получает в ПСЖ около 40 млн евро.

Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в Лондоне

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Испания Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Барселона Барселона Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
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