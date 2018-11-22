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Дрогба растрогал сеть детским фото – Челси ответил легенде

15:31 96 Читати українською
Дрогба растрогал сеть детским фото – Челси ответил легенде
Дидье Дрогба / Фото ФК Челси

Легендарный форвард Челси Дидье Дрогба ностальгически вспомнил начало своей футбольной карьеры.

Дрогба, который недавно завершил карьеру футболиста, опубликовал трогательное фото в Instagram.

Дрогба намекнул, что может вернуться на поле

"Когда я вспоминаю последние 20 лет моей профессиональной карьеры, смотря на это фото, я не могу не гордиться тем, чего я достиг как игрок, но самое главное, как я сформировался как человек", – подписал фото Дидье.

1989 or where it all started!! When I think of the last 20 years of my professional career, looking at this picture can’t make me more proud of what I’ve achieved as a player but most importantly how this journey as shaped me as a man. If anyone tells you your dreams are too big, just say thank you and work harder and smarter to turn them into reality. #alwaysbelieve I wanna thank all the players, managers, teams and fans that I have met and made this journey one of a kind!!! Also a huuuuge thank you and love to my family ️, my Personal Team for supporting me all my career during all the ups and downs no matter what. Looking forward to the next Chapter and hoping God will Bless me as much as he did for my football career DD11 1989 Là où tout à commencé !! Quand je pense aux 20 dernières années de ma carrière professionnelle, regarder cette photo de ma première licence, ne peut que me rendre plus fier de ce que j’ai accompli en tant que joueur mais plus important encore, comment cette aventure à fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Si quelqu’un vous dit un jour que vos rêves sont trop grands, acquiescez et travaillez plus dur plus intelligemment pour les rendre réalité!!!! J’aimerai remercier tous les joueurs, coachs, équipes, et supporters, que j’ai rencontré et ont fait de cette carrière un moment très spécial. Un grand merci du fond du cœur à toute ma famille, mon « équipe personnelle » de m’avoir soutenu durant toute ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments. Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus comme il l’a fait pendant toute ma carrière DD11 #Dunkerque #Abbeville #Tourcoing #Vannes #LevalloisPerret #Lemans #Guingamp #Marseille #Chelsea #Shanghai #istanbul #Montreal #phoenix @usldunkerqueofficiel @levalloisfootball @lemansfc.officiel @eaguingamp @olympiquedemarseille @chelseafc @shanghaishenhua @galatasaray @impactmontreal @phxrisingfc

Допис, поширений didierdrogba (@didierdrogba)

Лондонский Челси ответил бывшему форварду: "Наслаждайся отдыхом. Спасибо за множество замечательных воспоминаний".

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Англия Дидье Дрогба Дидье Дрогба Челси Челси
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