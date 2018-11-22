Дрогба растрогал сеть детским фото – Челси ответил легенде

Легендарный форвард Челси Дидье Дрогба ностальгически вспомнил начало своей футбольной карьеры.

Дрогба, который недавно завершил карьеру футболиста, опубликовал трогательное фото в Instagram.

Дрогба намекнул, что может вернуться на поле

"Когда я вспоминаю последние 20 лет моей профессиональной карьеры, смотря на это фото, я не могу не гордиться тем, чего я достиг как игрок, но самое главное, как я сформировался как человек", – подписал фото Дидье.

Лондонский Челси ответил бывшему форварду: "Наслаждайся отдыхом. Спасибо за множество замечательных воспоминаний".