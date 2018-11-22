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Неймар не сыграет против Ливерпуля, участие Мбаппе – под вопросом, – GdS

14:38 67 Читати українською
Неймар не сыграет против Ливерпуля, участие Мбаппе – под вопросом, – GdS
Килиан Мбаппе и Неймар / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ переживает значительные кадровые проблемы перед матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Наставник ПСЖ Томас Тухель не сможет рассчитывать на свой основной атакующий тандем, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Оба игрока получили травмы во время перерыва на матчи сборных. Неймар получил мышечную травму и не сможет восстановиться к матчу против Ливерпуля. Мбаппе травмировал плечо, но повреждения оказалось незначительным, поэтому на его появление в матче ЛЧ 5-го тура еще можно ожидать.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится 28 ноября, начало в 22:00.

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Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

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