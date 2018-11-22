Неймар не сыграет против Ливерпуля, участие Мбаппе – под вопросом, – GdS

ПСЖ переживает значительные кадровые проблемы перед матчем Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Наставник ПСЖ Томас Тухель не сможет рассчитывать на свой основной атакующий тандем, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Оба игрока получили травмы во время перерыва на матчи сборных. Неймар получил мышечную травму и не сможет восстановиться к матчу против Ливерпуля. Мбаппе травмировал плечо, но повреждения оказалось незначительным, поэтому на его появление в матче ЛЧ 5-го тура еще можно ожидать.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится 28 ноября, начало в 22:00.

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