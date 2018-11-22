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Зозуля пропустил тренировку Альбасете из-за травмы

12:14 19 Читати українською
Зозуля пропустил тренировку Альбасете из-за травмы
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля получил повреждение.

Роман Зозуля не участвовал в утренней тренировке Альбасете в рамках подготовки к выездному матчу против Эльче, сообщает издание 5maseldescuento.

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Украинский форвард повредил спину. О тяжести травмы и периоде восстановления не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Сегунды Зозуля провел 13 матчей, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Поединок 14-го тура Ла Лиги 2 Эльче – Альбасете состоится 25 ноября, начало в 19:00.

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Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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