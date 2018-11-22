"Зозуля стал объектом наиболее очевидного пенальти в истории": испанские СМИ и фанаты защищают украинца перед судьями

Нападающий Альбасете Роман Зозуля оказался в эпицентре скандального эпизода во время матча 14 тура Сегунды против Луго.

На 55-й минуте встречи украинский форвард был нагло сбит Хосете в штрафном гостей, однако баскский арбитр Виканди Гарридо не назначил очевидный пенальти. Несмотря на многочисленные протесты игроков Альбасете и свист возмущенных фанов на Карлос Бельмонте рефери попросил Зозулю быстрее подняться и продолжить игру.

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Скандальный эпизод с участием украинца до сих пор находится на устах всей Испании. Местные СМИ и фанаты обвиняют арбитров в предвзятости отосительно Зозули, ведь представители фемиды регулярно оставляют без внимания фолы на экс-форварду Днепра.

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"Зозуля стал объектом наиболее очевидного пенальти в истории. За последние полтора года Альбасате пережил немало подобных ситуаций. Это повторяется снова и снова. Каждое воскресенье Зозуля невероятно страдает от судей, которые руководствуются какими-то особыми принципами .

Было стыдно смотреть, как защитник Луго Хосете обеими руками останавливал Зозулю и в конце концов повалил его на газон. Гарридо допустил ужасную ошибку. Этот инцидент – позор для футбола. Украинец снова стал объектом очевидного нарушения, но судьи отреагировали так, будто фолил именно он", – анализирует ситуацию с Зозулей журналист 5 mas eld escuento Уго Пинья.

Издание El Digital de Albacete также недоумевает, почему арбитры не заметили очевидное нарушение правил на украинцу:

"Зозуле украли очередной пенальти. Об этом будут говорить еще очень долго, ведь снайпер из Киева не впервые оказывается в похожей ситуации. По ходу нынешнего сезона мы видели немало случаев, когда украинца сбивали как в штрафной, так и вне ее, но арбитры откровенно игнорировали падения Романа. Похоже, что Зозуля далеко не в последний раз пострадал от судейской бригады. Его проблема приобрела систематический характер".

"Пенальти на Зозуле вообще не вызывает никаких сомнений. Арбитр находился в прекрасной позиции, но, будучи баском, превратился в шведа. Этот эпизод заслуживает премию "Боже, какой же я неуклюжий", – начатую нашим сайтом", – иронизирует над скандальным эпизодом портал фанов Альбасете Queso Mecanico, добавляя снимки падения Романа.

Социальная сеть Твиттер также изобилует возмущениями сторонников команды из автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, которых изрядно раздражает наглое поведение судей относительно экс-форварда сборной Украины:

"Ситуация с пенальти на Зозуле уже волнует".

Lo de los penalties a Zozulia ya es preocupante.... https://t.co/sGpaw0ENQ6 — Quesomecanico.com (@quesomecanico) 21 листопада 2018 р.

"Зозуля не получит право на пенальти, даже если его остановят выстрелом пистолета".

A Zozulia no le pitan penalti ni aunque le disparen con una pistola https://t.co/TB9XKdeBOa — Juan Martínez-Tébar (@juanmtg1) 18 листопада 2018 р.

"Нам придется жить с этим весь год. Пенальти на Зозуле зафиксируют только после выстрела".

Sí, lo de Zozulia es algo con lo que vamos a tener que convivir todo el año. Solo le pitarán penalti si le pegan un tiro. — César (@CesarHurtado) 19 листопада 2018 р.

"Когда введут VAR, то за фолы на Зозуле назначат 50 пенальти".

Buahh pos cuando pongan el var le van a pitar a zozulia 50 penaltis — Santi (@Santi31312419) 21 листопада 2018 р.

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